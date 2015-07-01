У Росії хочуть ввести "презумпцію довіри" до поліцейських

Це випливає з комплексних поправок в чинний закон "Про поліцію" і ряд законодавчих актів, внесених в середу в нижню палату парламенту групою членів комітету з безпеки і протидії корупції на чолі з його головою Іриною Яровою ("Єдина Росія"), пише ТАСС.

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В даний час стаття 30 закону "Про поліцію" говорить, що "співробітник поліції, виконуючи обов'язки, покладені на поліцію, і реалізуючи права, надані поліції, виступає в якості представника державної влади і знаходиться під захистом держави".

Автори документу, текст якого розміщений на думській електронній базі даних, пропонують також встановити, що "держава гарантує презумпцію довіри і підтримку співробітникові поліції при виконанні ним службових обов'язків".

Крім того, парламентарії хочуть прописати в законі, що "співробітник поліції не підлягають переслідуванню за дії, здійснені при виконанні обов'язків, покладених на поліцію, і в зв'язку з реалізацією прав, наданих поліції", якщо ці дії здійснювалися з підстав і в порядку, установленим законодавством.

Як повідомляв УНІАН, троє московських поліцейських пограбували затриманого, якого супроводжували у відділення.