У Москві поліцейські пограбували затриманого
10:45, 19 червня 2015Курйози
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Троє московських поліцейських пограбували затриманого, якого супроводжували до відділення.
Всіх трьох поліцейських звільнено / vm.ru
Потерпілого затримали за підозрою у збуті наркотиків, передає Бі-бі-сі з посиланням на дані управління МВС у Москві.
Дорогою до відділення три сержанти патрульно-постової служби відкрито викрали у нього 48 тисяч рублів.
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Всі троє поліцейських звільнені з правоохоронних органів, а їхніх керівників притягнуто до дисциплінарної відповідальності.
Варто зазначити, що справу проти звільнених патрульних поки не порушено. Зібрані матеріали про подію зараз вивчаються.
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