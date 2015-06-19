У Москві поліцейські пограбували затриманого

Потерпілого затримали за підозрою у збуті наркотиків, передає Бі-бі-сі з посиланням на дані управління МВС у Москві.

Дорогою до відділення три сержанти патрульно-постової служби відкрито викрали у нього 48 тисяч рублів.

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Всі троє поліцейських звільнені з правоохоронних органів, а їхніх керівників притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Варто зазначити, що справу проти звільнених патрульних поки не порушено. Зібрані матеріали про подію зараз вивчаються.