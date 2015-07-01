BBC: У Росії дали умовний термін за спробу вступити в "Правий сектор"
Чоловіка визнали винним за статтями "замах на найманство" і "публічні заклики до екстремізму" кримінального кодексу Росії.
Суд у Іванівській області Росії засудив до двох років позбавлення волі умовно 19-річного місцевого мешканця, що намагався виїхати до України, щоб вступити до лав "Правого сектора", забороненого в РФ.
Про це повідомляє BBC Україна.
Чоловіка визнали винним за статтями "замах на найманство" і "публічні заклики до екстремізму" кримінального кодексу Росії.
За даними спецслужб, засуджений нібито вступив у переписку із вербувальником у соцмережі і погодився за 90 тисяч рублів на місяць брати участь у воєнних діях на Донбасі у лавах "Правого сектора".
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Крім того, на своїх сторінках у соцмережах він публікував матеріали екстремістського характеру, заявили в ФСБ.
Першу в історії Росії справу за статтею "найманство" порушили 7 жовтня 2014 року.
Її фігурантом став відомий в націоналістичних колах Роман Желєзнов, що брав участь, за версією слідства, в бойових діях на сході України в складі батальйону "Азов". Сам Желєзнов заявив, що є волонтером.