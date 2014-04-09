Російське ФСБ видворило з країни нібито активістів "Правого сектору"

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на прес-службу УФСБ по Ростовській області.

За даними УФСБ, з країни були вислані Віталій Кривошеєв (1987 р.н.), Артем Головко (1982 р.н.) і Кирило Пилипенко (1989 р.н.).

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Як уточнює відомство, виселені активісти "Правого сектора" також повинні були вивчати соціально-політичну ситуацію і встановлювати контакти з представниками російських радикальних структур. Діяльність активістів була виявлена "до того, як вони встигли завдати шкоди безпеці Росії".

Їм заборонено в'їжджати на територію РФ на термін до 5 років.