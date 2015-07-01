BBC: Єврогрупа не вестиме переговори із Грецією до референдуму
23:29, 01 липня 2015Світ
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Міністри фінансів єврозони вирішили припинити переговори із Грецією щодо можливої нової програми порятунку країни до референдуму, який запланований у неділю.
REUTERS
Урядовці провели телефонну конференцію, аби обговорити пропозицію грецького прем'єр-міністра Алексіса Ципраса щодо кредитних програм.
Про це повідомляє BBC Україна.
Раніше пан Ципрас у телезверненні закликав греків відкинути умови, які міжнародні кредитори просять країну впровадити в обмін на нову допомогу.
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Він також сказав кредиторам, що готовий прийняти більшість умов, які висунули на переговорах минулого тижня, однак із певними умовами.
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