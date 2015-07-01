BBC: Єврогрупа не вестиме переговори із Грецією до референдуму

Урядовці провели телефонну конференцію, аби обговорити пропозицію грецького прем'єр-міністра Алексіса Ципраса щодо кредитних програм.

Про це повідомляє BBC Україна.

Раніше пан Ципрас у телезверненні закликав греків відкинути умови, які міжнародні кредитори просять країну впровадити в обмін на нову допомогу.

Читайте такожТуск: Європа не зможе допомогти Греції проти її власної волі

Він також сказав кредиторам, що готовий прийняти більшість умов, які висунули на переговорах минулого тижня, однак із певними умовами.