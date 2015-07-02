Уряд Данії вдвічі скоротить грошову допомогу біженцям

Новий уряд Данії заявляє про скорочення вдвічі грошової допомоги для біженців у спробі скоротити кількість біженців у цій країні.

Про це повідомляє ЕвроПравда з посиланням на The Guardian.

"Ми сподіваємося, що в результаті кількість біженців в Данії скоротиться", - підкреслив прем'єр-міністр у справах інтеграції Інгер Стойберг.

Розміри виплат будуть скорочені у вересні: замість майже 10850 крон в місяць біженці будуть отримувати 5945 крон. Батьки-одинаки з країн за межами Євросоюзу будуть отримувати 11888 замість нинішніх 14426, а сімейні пари з дітьми – 16638 крон замість 28832 крон.

Біженці, які продемонструють достатнє знання данської мови для працевлаштування або одержання освіти, отримають щомісячний бонус у розмірі 1,5 тисячі крон.

"Ми не хочемо більше заохочувати приїжджих, а хочемо, щоб вони інтегрувалися в суспільство", - підкреслив Стойберг.

Читайте такожФранція пообіцяла надати житло 10 тисячам біженців

Крім того, нові правила, які 3 липня повинен затвердити парламент, торкнуться безробітних данців, які проживають в країні протягом останніх 7 років.