Кемерон хоче обмежити соцвиплати для мігрантів й не виключає виходу Британії з ЄС

Мігрантам у Великій Британії потрібно буде пропрацювати чотири роки, перш ніж претендувати на податкові пільги.

З такою пропозицією має намір виступити британський прем’єр Девід Кемерон, повідомляє Українська правда з посиланням на видання The Guardian.

Ініціатива Кемерона включає в себе заборону на отримання соціального житла або соціальної допомоги протягом перших чотирьох років після в'їзду. Безробітні іммігранти не зможуть претендувати на жодні соцвиплати, а після шести місяців безуспішних пошуків роботи їх висилатимуть з країни.

Така ініціатива може призвести до оновлення законодавства ЄС про соцзабезпечення.

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Крім того, від того, чи дозволять країні реформувати імміграційну систему, обмеживши для іноземців можливості використання щедрої системи соціальних преференцій, залежатиме перебування Британії в ЄС.

"Якщо наші проблеми не будуть почуті, і ми не зможемо підвести поліпшену базу під наші відносини з Євросоюзом, тоді, звичайно, я нічого не можу виключати", – сказав Кемерон.

Прем'єр, як очікується, повідомить, що пріоритетом стане прийняття нових правил для всіх країн Євросоюзу, але якщо ця мета буде недосяжною, то і угода тільки для Британії його влаштує.

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За оцінками експертів, реформа може торкнутися близько 300 тис. мігрантів - громадян ЄС, які зараз в основному займають в Британії низькооплачувані робочі місця.

Нагадаємо, через намір прем'єр-міністра Великої Британії Девіда Кемерона ввести кількісні обмеження для в'їзду мігрантів з економічно недостатньо розвинутих країн ЄС канцлер ФРН Ангела Меркель допустила можливість виходу Британії з ЄС.