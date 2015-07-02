Опитування: більшість греків підтримують поступки кредиторам

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані проведеного організацією GPO соціологічного опитування, передає Бі-бі-сі.

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На даний момент за поступки кредиторам на недільному референдумі готові проголосувати 47% опитаних. У той же час за відмову виконувати умови ультиматуму висловилися 43% респондентів. Решта поки не визначилися.

Опитування проводилося у вівторок серед тисячі респондентів. За даними авторів, похибка не перевищує 3,1%. При цьому ще минулого тижня кількість прихильників відмови від поступок становила більше половини.

У неділю в Греції пройде референдум, на якому громадяни країни повинні вирішити, чи варто Афінам скорочувати державні витрати способом, запропонованим кредиторами.

У разі відмови греків приймати ці умови, країні загрожує дефолт і виключення з єврозони. При цьому прем'єр-міністр країни Алексіс Ціпрас закликав населення голосувати проти поступок кредиторам.

Алексіс Ціпрас переконаний, що рішуча відмова від поставленого його країні ультиматуму дасть йому можливість добитися більш вигідних умов, оскільки зарубіжні партнери зацікавлені в збереженні зони євро в її нинішньому вигляді.

Скорочення витрат Афінами є неодмінною умовою розблокування чергового траншу фінансової допомоги. Кредитори вимагають підвищити пенсійний вік, скоротити соціальні виплати, в той час як влада Греції пропонує вирішити фінансові проблеми за рахунок підвищення податків для заможних громадян.