Туск: Європа не зможе допомогти Греції проти її власної волі
Дональд Туск заявив, що залишається чекати на результати референдуму в Греції.
Євросоюз хоче допомогти Греції, але не може цього зробити проти її волі.
Про це заявив президент Європейської ради Дональд Туск на своїй сторінці у Twitter.
"Європа хоче допомогти Греції. Але нікому не можна допомогти проти його власної волі. Давайте зачекаємо на результати грецького референдуму", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожЦипрас: Греція вже отримала кращі пропозиції від кредиторів, але референдум відбудеться
Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас у своєму зверненні до грецького народу заявив, що Греція отримала кращі пропозиції від кредиторів, однак запланований у неділю референдум все-таки відбудеться.
Як підкреслив Ципрас, "ні" на референдумі не означатиме вихід Греції з єврозони, а матиме на меті тиск на кредиторів заради угоди за найкращих умов.
Europe wants to help #Greece. But cannot help anyone against their own will. Let's wait for the results of the Greek referendum
— Donald Tusk (@eucopresident) July 1, 2015