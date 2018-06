Туск: Європа не зможе допомогти Греції проти її власної волі

Євросоюз хоче допомогти Греції, але не може цього зробити проти її волі.

Про це заявив президент Європейської ради Дональд Туск на своїй сторінці у Twitter.

"Європа хоче допомогти Греції. Але нікому не можна допомогти проти його власної волі. Давайте зачекаємо на результати грецького референдуму", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас у своєму зверненні до грецького народу заявив, що Греція отримала кращі пропозиції від кредиторів, однак запланований у неділю референдум все-таки відбудеться.

Як підкреслив Ципрас, "ні" на референдумі не означатиме вихід Греції з єврозони, а матиме на меті тиск на кредиторів заради угоди за найкращих умов.

Europe wants to help #Greece. But cannot help anyone against their own will. Let's wait for the results of the Greek referendum