ЗМІ: Росія і Франція узгодили суму неустойки за "Містралі"

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на РИА Новости.

"Протягом червня вдалося вийти на узгоджене, попередньо, з обох сторін рішення про суму виплати Францією Росії компенсації за непоставку "Містралів ". Попередньо, тому що рішення має бути схваленим урядами двох країн", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожРосія вирішила побудувати свої "Містралі" - джерело

Також згадується, що в даний час активно проводяться консультації.

"Саме завдяки їм сторони вийшли на узгоджене, попередньо, рішення про суму виплати. Наразі делегації обговорюють технічну процедуру виплати компенсації", - повідомило джерело.

За його словами, наступний етап консультацій відбудеться у липні.

Як повідомляв УНІАН, ситуація з поставками французьких кораблів "Містраль" у Росію може вирішитися протягом літа.