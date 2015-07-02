"Вау, я вимкнув не той двигун": розшифровано розмову пілотів на Тайвані літака
16:33, 02 липня 2015Світ
1903 0
Пілот літака Taiwan TransAsia, який розбився 4 лютого, помилково вимкнув не той двигун. Тоді загинуло 43 людини.
REUTERS
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Reuters.
Як свідчать дані розшифровки розмов з кабіни пілотів, про це пілот сказав вголос.
Він помилився і вимкнув єдиний працюючий двигун після того, як інший вийшов з ладу.
"Вау, я вимкнув тягу не того двигуна", - сказав 41-річний пілот.
Через кілька секунд майже новий літак ATR 72-600 з 58 людьми на борту впав на дно мілководної річки в Тайбеї, зачепивши шляхопровід.
Загинуло 40 пасажирів, всі 3 пілота, 15 людей врятувалося.
Last words of TransAsia crash pilot were 'Wow, pulled back the wrong side throttle' http://t.co/Vv4NknhR2Tpic.twitter.com/Sn0A4dxwut
The Independent (@Independent) 2 липня 2015
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter