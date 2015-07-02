"Вау, я вимкнув не той двигун": розшифровано розмову пілотів на Тайвані літака

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Reuters.

Як свідчать дані розшифровки розмов з кабіни пілотів, про це пілот сказав вголос.

Він помилився і вимкнув єдиний працюючий двигун після того, як інший вийшов з ладу.

"Вау, я вимкнув тягу не того двигуна", - сказав 41-річний пілот.

Через кілька секунд майже новий літак ATR 72-600 з 58 людьми на борту впав на дно мілководної річки в Тайбеї, зачепивши шляхопровід.

Загинуло 40 пасажирів, всі 3 пілота, 15 людей врятувалося.