Сирійські військові відбили напад повстанців на півночі Алеппо

За даними правозахисної організації Syrian Observatory for Human Rights, штурм щонайменше семи районів, підконтрольних силовикам, почався увечері 2 липня.

Повстанці запустили кілька сотень ракет по позиціях сирійської армії, в результаті чого загинули щонайменше дев'ять осіб і десятки отримали поранення, передає Lenta.ru.

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Військові відповіли артилерійським вогнем і авіаударами. Після багатогодинних боїв, які припинилися вранці 3 липня, за інформацією Sana, було вбито більше 100 повстанців. У Syrian Observatory for Human Rights заявили, що повстанцям вдалося захопити кілька будівель на північно-західних околицях Алеппо.

Бої між військовими і бойовиками в Алеппо, колишньому торговому і промисловому центрі Сирії тривають третій рік. В результаті зіткнень там загинули тисячі чоловік, а 60 відсотків історичного центру міста, що охороняється ЮНЕСКО, знищено.