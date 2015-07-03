У Росії поряд з українським кордоном розбився черговий винищувач

У Краснодарському краї Росії, біля кордонів з Україною, розбився винищувач МіГ-29.

Як повідомили УНІАН у Міноборони РФ, «сьогодні о 14.37 мск у районі аеродрому Кущевська Краснодарського краю під час виконання планового навчально-тренувального польоту зазнав аварії літак МіГ-29. Політ виконувався без боєкомплекту».

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Пілот літака катапультувався і був евакуйований командою наземних пошукових служб. Літак впав у безлюдному районі. На землі руйнувань немає.