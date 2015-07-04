У Тунісі оголошено надзвичайний стан

«Президент оголошує надзвичайний стан і звернеться до нації о 17.00 за місцевим часом», - наголошується в документі, передає ТАСС.

Як повідомлялося, 26 червня в курортному місті Сус у Тунісі озброєні люди вчинили напад на два готелі з туристами. Загинули майже 40 людей.

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Серед постраждалих була також громадянка України, яка дістала поранення в ногу.

Відповідальність за вбивства взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава». Це був найкривавіший теракт в історії Тунісу.