У Тунісі оголошено надзвичайний стан
16:53, 04 липня 2015Світ
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У Тунісі оголошено надзвичайний стан. Про це йдеться в опублікованому комюніке адміністрації глави держави.
REUTERS
«Президент оголошує надзвичайний стан і звернеться до нації о 17.00 за місцевим часом», - наголошується в документі, передає ТАСС.
Як повідомлялося, 26 червня в курортному місті Сус у Тунісі озброєні люди вчинили напад на два готелі з туристами. Загинули майже 40 людей.
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Серед постраждалих була також громадянка України, яка дістала поранення в ногу.
Відповідальність за вбивства взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава». Це був найкривавіший теракт в історії Тунісу.
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