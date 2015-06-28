Спецслужби Британії повідомили про можливі повторні теракти в Тунісі

За даними спецслужб Великобританії, в Тунісі можуть знову відбутися атаки в курортних районах. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

У місті Сус і на інших туристичних курортах, таких як Хаммамет і Джерба, посилені заходи безпеки, для охорони КПП прибули додаткові наряди військових.

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Найбільш кривавий у новітній історії Тунісу напад було скоєно 26 червня на курорт Ель-Кантауї поблизу міста Сус. Місцевий студент відкрив стрілянину на пляжі, в результаті було вбито 38 чоловік, не менше 15 з них були туристами з Великобританії. Ще близько 40 осіб отримали поранення.

Відповідальність за напад взяло на себе радикальне угруповання "Ісламська держава".