Фідель Кастро вперше за останні місяці з'явився на публіці

Як передає ТАСС, в розпал процесу потепління відносин між островом і США 88-річний політик взяв участь у спеціалізованій зустрічі, присвяченій питанням виробництва сирів на Кубі.

"Зустріч тривала більше чотирьох годин у присутності 19 майстрів сироваріння", - повідомила газета Granma, друкований орган ЦК Компартії Куби. За її даними, зустріч відбулася в п'ятницю в Інституті досліджень харчової індустрії в селищі Гуатао в передмісті Гавани.

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Кастро відійшов від влади в 2006 році з причини серйозного захворювання і передав управління країною своєму братові Раулю - нинішньому 84-річному голові Держради і Ради міністрів Куби. З тих пір, як 17 грудня минулого року керівники США і Куби оголосили про початок нормалізації відносин, перерваних у 1961 році, острів переживає процес стрімких змін.

Як очікується, 20 липня цього року Куба відкриє своє дипломатичне представництво у Вашингтоні, а США - в Гавані.

В той час, як потепління у відносинах між Кубою і США набирає обертів, Фідель Кастро час від часу приймає політичних діячів з різних країн. Останньою такою зустріччю 21 червня стали переговори з головою Національної асамблеї Венесуели Дьосдадо Кабельо. У травні лідер кубинської революції зустрівся з президентом Франції Франсуа Олландом.

За повідомленням Granma, на нараді з питань виробництва сиру Кастро був активний і порушив проблеми, які позначаються на рівні харчування світового населення, такі, як кліматичні зміни і часті війни". Він також підкреслив необхідність відновлення на Кубі "виробничих рівнів та якості, досягнутих у сироварінні у часи, що передували "особливому періоду" (комплекс заходів, що включає, в тому числі, господарський режим жорсткої економії, введений після розпаду СРСР)".