Щонайменше 30 осіб стали жертвами авіаударів коаліції на сході Сирії

Як передає Deusche Welle, шестеро загиблих були цивільними, включно з однією дитиною. Веб-сайти, пов'язані із бойовиками у Сирії, повідомляють про 10 загиблих бойовиків і десятки поранених, повідомляє інформагенція AP.

Представники коаліції під керівництвом США заявляють, що метою авіаційних ударів було знищити важливі інфраструктурні об'єкти та транзитні шляхи, якими користуються бойовики.

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"Потужні бомбардування цієї ночі були проведені задля позбавлення (ісламістів -УНІАН) можливості пересувати військові підрозділи в Сирії та переправляти їх до Іраку", - заявив речник коаліційних військ підполковник Томас Гіллеран.

У коаліції певні, що бомбардування суттєво зашкодили мобільності бойовиків.

Авіаудари було здійснено після того, як ісламісти з ІД оприлюднили в суботу відео з кадрами страти 25 сирійських військових у древньому амфітеатрі міста Пальміра.