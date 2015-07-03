Бойовики "Ісламської держави" зруйнували древні статуї з Пальміри (фото)

Бойовики "Ісламської держави" стверджують, що це артефакти з давнього міста Пальміра в Сирії, передає Бі-бі-сі. На фотографіях видно, як 6 статуй кувалдами розбивають в присутності натовпу глядачів.

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Ісламісти заявили, що статуї були вилучені у якогось контрабандиста, якого вже покарали.

Фотографії супроводжувалися цитатою пророка Мохаммеда, яка стверджувала: "Не залишайте жодної статуї не зруйнованою і жодного могильного пагорба, не зрівнявши його з землею".

Тим часом на півночі Сирії загони ісламістів почали масований наступ, маючи намір остаточно відбити місто Алеппо в урядових сил.

Голова сирійського відомства з охорони пам'яток Маамун Абдулкарім розповів, що минулого тижня угруповання "Ісламська держава" знищила статую лева з Пальміри, вік якої становив 2 тис. років.

Маамун Абдулкарім назвав руйнування триметрової статуї, відомої як лев аль-Лат, найбільш тяжким злочином, вчиненим проти історичної спадщини Пальміри.

Бойовики "Ісламської держави" захопили Пальміру, що вважається однією з найважливіших історичних пам'яток Близького Сходу, в травні.

Минулого місяця сирійські правозахисники повідомили, що бойовики джихадстського угруповання "Ісламська держава" заклали піхотні міни та вибухівку навколо руїн Пальміри. Невідомо, збиралися вони таким чином знищити руїни міста чи зміцнити свої позиції.

Через тиждень бойовики опублікували фотографії, на яких, за їх твердженнями, зображено знищення неподалік від Пальміри двох ісламських святинь, які ісламісти назвали "проявом багатобожжя".