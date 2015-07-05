У Білорусі введуть платні електронні черги на кордоні

Згідно з документом, платна електронна черга з'явиться на білоруському кордоні вже через півроку, передає портал Білоруський партизан.

Указ розроблений "з метою вдосконалення порядку пропуску через державний кордон фізичних осіб, транспортних засобів і товарів".

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Документом визначається, що через півроку на білоруському кордоні з'явиться платна система електронної черги, а також зони очікування для автотранспортних засобів.

«Ціна задоволення пройти кордон по електронній черзі поки не визначена, її повинна назвати Рада міністрів Білорусі. Вона ж і визначить, на яких пунктах пропуску через півроку повинна запрацювати система», - наголошується у повідомленні.