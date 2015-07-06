ЗМІ: В Туреччині генерали обговорять військове вторгнення в Сирію

У цій зустрічі візьмуть участь командувачі танковими і мотострілковими підрозділами, а також загонів спецназу. Одним з питань буде призначення командувача можливим військовим вторгненням.

На даний момент Туреччина розмістила на кордоні з Сирією 54 тисячі солдатів, що складає близько 15% від усієї чисельності сухопутних військ Анкари, передає DT.UA.

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3 липня прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу повідомив, що Анкара за останні кілька днів наростила військовий контингент, включаючи спецназ і військову техніку,на кордоні з Сирією.

Конфлікт між Туреччиною і Сирією почався 3 жовтня 2012 року, коли турецька сторона відкрила вогонь по сирійській території у відповідь на інцидент на кордоні, де в результаті падіння артилерійських снарядів загинули п'ять осіб. Світова громадськість засудила інцидент і закликала не допускати ескалації конфлікту.

16 травня турецькі ВПС збили сирійський вертоліт за вторгнення в повітряний простір країни. "Сьогодні в 14.04 був збитий сирійський вертоліт, який протягом п'яти хвилин знаходився в повітряному просторі Туреччини на відстані семи кілометрів від кордону. Я вітаю наші ВПС, які відреагували на порушення кордону", - сказав глава міноборони Туреччини Ісмет Йилмаз.