Лідер грецької опозиції оголосив про відставку

08:26, 06 липня 2015
Світ
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Опозиційний лідер Греції Антоніс Самарас заявив про свою відставку з посади голови правоцентристської партії «Нова демократія». 

REUTERS

Це відбулося на тлі оголошення попередніх результатів референдуму у Греції, на якому більшість виборців висловилися проти умов, запропонованих кредиторами, повідомляє Радіо Свобода.

«Я розумію, що наша партія потребує нового старту», – сказав Самарас у неділю, 5 липня, в ефірі грецького телебачення.

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Антоніо Самарас, який очолював уряд Греції з 2012 року по січень 2015-го, не повідомив, хто буде його наступником на чолі партії «Нова демократія».

Самарас закликав греків змусити нинішній уряд виконати свою обіцянку і швидко домовитися з кредиторами.

За остаточними даними, 61,31% греків висловилися проти умов угоди з кредиторами.

Тисячі жителів Афін зібралися у неділю ввечері на центральній площі Афін, вітаючи результати плебісциту.

Правляча у країні ліворадикальна партія «Сіріза» агітувала за те, щоб греки сказали кредиторам «ні», називаючи висунуті країні вимоги «принизливими». Партія «Нова демократія» закликала підтримати умови кредиторів.

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