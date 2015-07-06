За остаточними даними, 61,31% греків висловилися проти умов угоди з кредиторами
03:26, 06 липня 2015Світ
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61,31% греків висловилися проти умов угоди з кредиторами по грецькій заборгованості.
REUTERS
Такий остаточний результат референдуму, який відбувся 5 липня, зазначає міністерство внутрішніх справ та адміністративної реформи країни після обробки 100% бюлетенів, передає ТАСС.
Умови, запропоновані кредиторами, підтримали 38,69% виборців.
У народному волевиявленні взяли участь 62,50% зареєстрованих виборців.
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Раніше УНІАН повідомляв, що віце-канцлер Німеччини Зігмар Габріель вважає, що проведення переговорів з Грецією про нові програми допомоги в нинішній ситуації важко собі уявити. Уряд в Афінах "зруйнувало останні мости, завдяки яким Європа і Греція могли прийти до компромісу", - зазначив він.
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