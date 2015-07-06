За остаточними даними, 61,31% греків висловилися проти умов угоди з кредиторами

Такий остаточний результат референдуму, який відбувся 5 липня, зазначає міністерство внутрішніх справ та адміністративної реформи країни після обробки 100% бюлетенів, передає ТАСС.

Умови, запропоновані кредиторами, підтримали 38,69% виборців.

У народному волевиявленні взяли участь 62,50% зареєстрованих виборців.

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Раніше УНІАН повідомляв, що віце-канцлер Німеччини Зігмар Габріель вважає, що проведення переговорів з Грецією про нові програми допомоги в нинішній ситуації важко собі уявити. Уряд в Афінах "зруйнувало останні мости, завдяки яким Європа і Греція могли прийти до компромісу", - зазначив він.