В результаті вибухів в Багдаді вбито 15 осіб
09:17, 06 липня 2015Світ
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Іракська влада повідомляє, що в результаті вибуху бомби в шиїтському кварталі Багдада і в околицях міста загинуло 15 осіб.
REUTERS
У поліції повідомляють про вибух бомби в неділю вночі біля кафе в шиїтському кварталі аль-Обейді на східній околиці міста, в результаті якого вбито чотири людини та 14 поранено, повідомляє Російська служба ВВС.
В південно-східному передмісті Багдада Джіср Діяла близько невеликого ресторану вибухнула ще одна бомба. В результаті загинуло чотири людини і 11 поранено.
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Раніше бомба, приведена в дію на автобусній зупинці, забрала життя чотирьох людей, дев'ять поранено. В результаті вибуху ще однієї бомби на автобусній зупинці в північно-східному районі Багдада Шулла вбито чотири людини.
Державні госпіталі Іраку підтвердили число загиблих.
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