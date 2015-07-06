В результаті вибухів в Багдаді вбито 15 осіб

У поліції повідомляють про вибух бомби в неділю вночі біля кафе в шиїтському кварталі аль-Обейді на східній околиці міста, в результаті якого вбито чотири людини та 14 поранено, повідомляє Російська служба ВВС.

В південно-східному передмісті Багдада Джіср Діяла близько невеликого ресторану вибухнула ще одна бомба. В результаті загинуло чотири людини і 11 поранено.

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Раніше бомба, приведена в дію на автобусній зупинці, забрала життя чотирьох людей, дев'ять поранено. В результаті вибуху ще однієї бомби на автобусній зупинці в північно-східному районі Багдада Шулла вбито чотири людини.

Державні госпіталі Іраку підтвердили число загиблих.