У Багдаді внаслідок вибуху загинули 10 людей
03:20, 29 травня 2015Світ
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Не менше 10 людей загинули, більше 20 отримали поранення в результаті двох потужних вибухів, що прогриміли пізно ввечері 28 травня поблизу готелів "Шератон", "Палестина" і "Вавілон" у столиці Іраку, Багдаді.
REUTERS
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на телеканал Sky News Arabia.
Відзначається, що теракти сталися в центральному столичному кварталі Ель-Караді, населеному переважно шиїтами. Саме там розташовується більшість готелів Багдада, де зупиняються іноземці. Про національну приналежність жертв і постраждалих поки не повідомлялося.
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