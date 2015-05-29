У Багдаді внаслідок вибуху загинули 10 людей

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на телеканал Sky News Arabia.

Відзначається, що теракти сталися в центральному столичному кварталі Ель-Караді, населеному переважно шиїтами. Саме там розташовується більшість готелів Багдада, де зупиняються іноземці. Про національну приналежність жертв і постраждалих поки не повідомлялося.

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