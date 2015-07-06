Нігерію сколихнула серія кривавих терактів

Одразу кілька трагічних терактів сталися в Нігерії.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.ua.

На північному сході країни смертниця підірвала себе у християнській церкві. Унаслідок вибуху загинули шестеро людей.

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Ще два вибухи пролунали у місті Джос, у центрі Нігерії.

За словами свідків, до шпиталів потрапили шістнадцятеро поранених. За деякими даними, терористи полювали на мусульманського муллу, який критикував бойовиків терористичної організації "Боко Харам".

За минулий тиждень від терактів, здійснених цим угрупованням, загинули більше двохсот людей.