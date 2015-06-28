Смертниці влаштували теракт у одній з лікарень Нігерії, є загиблі

В результаті три людини загинули і 16 поранені. Жінки намагалися пройти в будівлю лікарні, але були зупинені для огляду на вході, передає Бі-бі-сі. В цей момент, вони привели в дію бомби.

Читайте такожУ Нігерії жертвами 10-річної смертниці стали 15 осібЗа інформацією ЗМІ, терористки були пов'язані з угрупованням "Боко Харам". Це радикальна нігерійська ісламістська організація, головною метою якої є введення шаріату на всій території Нігерії і викорінення західного способу життя.

Нагадаємо, "Боко Харам" здійснила два напади в північно-східній Нігерії, в результаті чого було вбито щонайменше 42 людини. Повідомлялося, що бойовики використовували жінок та молодих дівчат в якості живих бомб.