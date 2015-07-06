Дві болгарські компанії оштрафували на €100 тисяч за надання послуг Uber

Комісія із захисту конкуренції (КЗК) Болгарії оштрафувала болгарські підприємства, які надавали послуги американської компанії Uber, на загальну суму в €100 тис. Про це в інтерв'ю Болгарському національному телебаченню повідомив офіційний представник КЗК Маріо Гаврилов, передає ТАСС.

"Ми накладаємо по два штрафи на дві компанії, які надавали послугу Uber на болгарській території. Ми їх штрафуємо за порушення розпоряджень КЗК на 50 тис. левів (близько €25 тис.) кожну, і ще раз, на таку ж суму, за відмову надати необхідні документи та відмову від співпраці з комісією", - розповів Гаврилов.

На думку КЗК, послуга Uber ідентична роботі таксі, але компанії не платять податків, не набувають ліцензій, не звітують про свої доходи, що створює їм на ринку незаконні конкурентні переваги.

Читайте такожУ Петербурзі таксисти вимагають заборонити додатки Uber, GetTaxi та Яндекс.Таксі

Uber - онлайн-сервіс автомобільних перевезень, що дозволяє замовити приватне таксі через сайт, а також через додатки на iPhone або на пристроях Android. Сервіс використовує програмне забезпечення, що направляє найближчого водія до місця знаходження клієнта. Компанія Uber була створена в 2009 році, її штаб-квартира розташована в Сан-Франциско. На даний час послуги Uber доступні більш ніж у 100 містах світу. Компанія отримує від працюючих в рамках її платформи таксистів комісію в розмірі 20% від кожного дзвінка.