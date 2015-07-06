Макаревич про своє "вбивство": Що ви, як мухи на гною?

«Вам не набридло гівно читати? Займіться справами. Що ви як мухи на гною?», — сказав Макаревич.

Прес-секретар музиканта Антон Чернін повідомив РСН, що фейк про смерть Андрія Макаревича виявився роботою хакерів, які зламали офіційний сайт Грушинського фестивалю. «Грушинский фестиваль щойно закінчився, і організаторам не до того, тому використали момент, щоб зламати сайт. Вони зараз сайт чистять», — сказав Чернін.

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6 липня 2015 року на офіційному сайті Грушинського фестивалю з'явилося повідомлення про смерть Андрія Макаревича. «Сьогодні вночі помер великий радянський і російський музикант, співак, поет і просто хороша людина Андрій Макаревич. За словами його родичів, він був убитий сьогодні у власному під'їзді», — повідомлялося на головній сторінці grushinka.ru.

«Також на Грушинському фестивалі буде організовано збір коштів на похорон Андрія Макаревича і пройде серія благодійних концертів в його честь», — говорилося в повідомленні, до якого була прикріплена чорно-біла фотографія музиканта з траурною стрічкою.