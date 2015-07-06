Представник Макаревича спростував чутки про смерть артиста
Прес-секретар музиканта Андрія Макаревича спростував чутки про смерть співака. Раніше офіційний сайт Грушинського фестивалю повідомив про його смерть.
«Очевидно, сайт Грушинский зламали якісь ідіоти. Нормальні люди такого вішати не будуть. Більше нічого в країні не відбувається? Більше у нас говорити немає про що?»,- сказав в бесіді з кореспондентом радіостанції «Говорить Москва» прес-секретар музиканта Антон Чернін.
Читайте такожМакаревич написав пісню-звернення до росіян: "Ну що ти забув у цьому Криму?"
Між тим на сайті на головній сторінці grushinka.ru повідомляється, що Андрій Макаревич був убитий: «Сьогодні вночі помер великий радянський і російський музикант, співак, поет і просто хороша людина Андрій Макаревич. За словами його родичів, він був убитий сьогодні у власному під'їзді. Також на Грушинському фестивалі буде організований збір коштів, на похорон Андрія Макаревича, і пройде серія благодійних концертів в його честь».
Коментарів від організаторів фестивалю отримати поки не вдалося.