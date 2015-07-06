Представник Макаревича спростував чутки про смерть артиста

«Очевидно, сайт Грушинский зламали якісь ідіоти. Нормальні люди такого вішати не будуть. Більше нічого в країні не відбувається? Більше у нас говорити немає про що?»,- сказав в бесіді з кореспондентом радіостанції «Говорить Москва» прес-секретар музиканта Антон Чернін.

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Між тим на сайті на головній сторінці grushinka.ru повідомляється, що Андрій Макаревич був убитий: «Сьогодні вночі помер великий радянський і російський музикант, співак, поет і просто хороша людина Андрій Макаревич. За словами його родичів, він був убитий сьогодні у власному під'їзді. Також на Грушинському фестивалі буде організований збір коштів, на похорон Андрія Макаревича, і пройде серія благодійних концертів в його честь».

Коментарів від організаторів фестивалю отримати поки не вдалося.