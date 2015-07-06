Сьогодні прем'єр Греції проведе телефонні переговори з Путіним - ЗМІ

Про це заявили джерела в урядових колах Греції, передає Reuters.

Крім того, зазначається, що телефонна розмова була ініційована президентом Російської Федерації.

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Очікується, що розмова відбудеться під час перерви у переговорах Ципраса з лідерами політичних партій Греції.

Раніше УНІАН повідомляв, що, за словами офіційного представника кабінету міністрів Гавриїла Сакелларідіса, уряд Греції отримав чіткий мандат на захист своєї позиції на переговорах з кредиторами і негайно починає переговори щодо суті угоди з кредиторами.