Ципрас: уряд Греції в понеділок повернеться за стіл переговорів з кредиторами

Про це заявив прем'єр-міністр Алексіс Ципрас у телезверненні до нації, передає ТАСС.

"Із завтрашнього дня Греція повернеться за стіл переговорів, і негайним пріоритетом буде відновлення банківської системи", - сказав він.

За словами Ципраса, "цього разу на столі переговорів буде і проблема (реструктуризації) боргу".

Читайте такожЗа попередніми даними, понад 60% греків сказали "ні" вимогам кредиторів

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами офіційного представника кабінету міністрів Гавриїла Сакелларідіса, уряд Греції отримав чіткий мандат на захист своєї позиції на переговорах з кредиторами і негайно починає переговори щодо суті угоди з кредиторами.