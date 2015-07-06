Ципрас: уряд Греції в понеділок повернеться за стіл переговорів з кредиторами
00:26, 06 липня 2015Світ
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Уряд Греції повертається в понеділок за стіл переговорів з міжнародними кредиторами.
REUTERS
Про це заявив прем'єр-міністр Алексіс Ципрас у телезверненні до нації, передає ТАСС.
"Із завтрашнього дня Греція повернеться за стіл переговорів, і негайним пріоритетом буде відновлення банківської системи", - сказав він.
За словами Ципраса, "цього разу на столі переговорів буде і проблема (реструктуризації) боргу".
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Раніше УНІАН повідомляв, що за словами офіційного представника кабінету міністрів Гавриїла Сакелларідіса, уряд Греції отримав чіткий мандат на захист своєї позиції на переговорах з кредиторами і негайно починає переговори щодо суті угоди з кредиторами.
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