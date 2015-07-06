Угорщина посилила правила надання притулку

Згідно з новим законом, зменшуються терміни розгляду клопотань про надання притулку, передає Reuters.

Також законодавці дали владі країни дозвіл на будівництво стіни на кордоні із Сербією.

Читайте такожУряд Данії вдвічі скоротить грошову допомогу біженцям

Крім того, Будапешт тепер може відхиляти прохання від мігрантів, які прибули із Сирії, Афганістану, Іраку та пройшли через безпечні країни.

Організація Об'єднаних Націй та Ради Європи розкритикували законопроект, заявивши, що він послабить захист біженців в Угорщині.

Раніше повідомлялося, що Угорщина має намір побудувати стіну на кордоні із Сербією для обмеження потоку нелегальних мігрантів, які прямують через країну. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сиййарто пропонує збудувати стіну висотою 4 м і довжиною 175 км - така довжина кордону, що розділяє дві держави.