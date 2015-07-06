У столиці Греції транспорт ще тиждень буде безкоштовним

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Автобуси, тролейбуси, метро, трамваї і електрички будуть безкоштовно перевозити пасажирів до 10 липня.

29 червня грецькі власті ввели безкоштовний проїзд у транспорті Афін "щоб полегшити життя громадян" у важкій фінансовій ситуації.

Читайте такожГреція вирішила не відкривати банки ще кілька днів - ЗМІ

Рішення стосується лише столиці країни, оскільки в інших містах перевезеннями займаються приватні компанії.