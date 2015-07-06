У столиці Греції транспорт ще тиждень буде безкоштовним
18:28, 06 липня 2015Світ
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Грецька влада ще на тиждень продовжили дію безкоштовного проїзду в громадському транспорті в Афінах.
REUTERS
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
Автобуси, тролейбуси, метро, трамваї і електрички будуть безкоштовно перевозити пасажирів до 10 липня.
29 червня грецькі власті ввели безкоштовний проїзд у транспорті Афін "щоб полегшити життя громадян" у важкій фінансовій ситуації.
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Рішення стосується лише столиці країни, оскільки в інших містах перевезеннями займаються приватні компанії.
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