Аргентина націоналізувала залізниці

Сенат Конгресу Аргентини в середу, 15 квітня схвалив проект уряду адміністрації Крістіни Фернандес де Кіршнер про націоналізацію залізниць у країні, передає Lenta.ru з посиланням на EFE.

Проект, який був представлений президентом 1 березня, отримав майже одноголосне схвалення сенаторів.

Згідно із законом, на базі залізничної мережі створюється державна компанія «Залізничний транспорт Аргентини».

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Захід був підтриманий як проурядовими силами, так і опозицією. Проти висловилися лише два сенатори.

Прийняття закону є частиною політики, яка почалася з націоналізації лінії Сармьєнто, що йде на захід від провінції Буенос-Айрес. У лютому 2012 року там сталася серйозна аварія, в результаті якої загинули 50 осіб.