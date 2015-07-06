ЗМІ: Новим міністром фінансів Греції став Евклід Цакалотос

Новим міністром фінансів Греції призначений заступник голови МЗС, координатор грецької команди переговорників, Евклід Цакалотос, повідомляє РИА Новости з посиланням на радіостанцію Skai.

Він скоро складе присягу. Цакалотос призначений міністром фінансів замість Яніса Варуфакіса, який подав у відставку.

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів Греції Яніс Варуфакис подав у відставку. Відповідну заяву він зробив у понеділок.

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За словами Варуфакіса, він був проінформований про те, що деякі члени зони євро визнали його присутність на зустрічах міністрів фінансів небажаною. "З цієї причини я сьогодні залишаю посаду міністра фінансів", - наводить його слова агентство Reuters.

Разом з тим, як зауважив глава грецького мінфіну, "прем'єр-міністр (Алексіс Ципрас) вважав би його участь корисною у досягненні угоди з міжнародними кредиторами)".

Як повідомлялося, 61,31% греків висловилися проти умов угоди з кредиторами з грецької заборгованості. Такий остаточний результат референдуму, який відбувся в неділю, та був оголошений міністерством внутрішніх справ та адміністративної реформи країни після обробки 100% бюлетенів.