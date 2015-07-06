Міністр фінансів Греції подав у відставку

Міністр фінансів Греції Яніс Варуфакіс подав у відставку. Відповідну заяву він зробив у понеділок.

За словами Варуфакіса, він був проінформований про те, що деякі члени зони євро визнали його присутність на зустрічах міністрів фінансів небажаною. "З цієї причини я сьогодні залишаю посаду міністра фінансів", - наводить його слова агентство Reuters, передає ТАСС.

Разом з тим, як зауважив глава грецького мінфіну, "прем'єр-міністр (Алексіс Ципрас) вважав би його участь корисною у досягненні угоди з міжнародними кредиторами)".

Як повідомлялося, 61,31% греків висловилися проти умов угоди з кредиторами з грецької заборгованості. Це остаточний результат референдуму, який відбувся в неділю, оголошений міністерством внутрішніх справ та адміністративної реформи країни після обробки 100% бюлетенів.

Міністр фінансів Греції заявив, що піде у відставку в разі поразки на референдумі

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Населення Греції в ході референдуму вирішувало, прийняти уряду або відхилити проект угоди, представлений Єврокомісією, Європейським центральним банком і Міжнародним валютним фондом (МВФ) на засіданні Єврогрупи (ради міністрів фінансів зони євро) 25 червня.

Грецький уряд впевнений, що підтримка народом його позиції на референдумі допоможе йому швидко укласти угоду з кредиторами. У свою чергу, представники кредиторів закликали не проводити плебісцит і заявляли, що відповідь "ні" може загрожувати виходом країни з єврозони і поверненням до драхми.