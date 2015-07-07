У Сирії бойовик підірвав себе на посту військових: загинули 25 людей

07:36, 07 липня 2015
Світ
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В результаті підриву бойовика угруповання «Джебхат ан-Нусра» на посту збройних сил Сирії в місті Алеппо загинули не менше 25 людей, передає Reuters.

REUTERS

Відзначається, що загиблі — військовослужбовці і представники союзних сил сирійської армії. Безліч людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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Джерела зазначають, що збройні сили Сирії запобігли спробі терористичних угруповань захопити місто, пише Gazeta.ru.

Раніше повідомлялося, що на північному заході Сирії вибухнула мечеть з ісламістами.

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