У Сирії бойовик підірвав себе на посту військових: загинули 25 людей

В результаті підриву бойовика угруповання «Джебхат ан-Нусра» на посту збройних сил Сирії в місті Алеппо загинули не менше 25 людей, передає Reuters.

Відзначається, що загиблі — військовослужбовці і представники союзних сил сирійської армії. Безліч людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Читайте такожВПС Іраку ліквідували майже 40 бойовиків ІД в провінції Салах-ед-Дін Джерела зазначають, що збройні сили Сирії запобігли спробі терористичних угруповань захопити місто, пише Gazeta.ru. Раніше повідомлялося, що на північному заході Сирії вибухнула мечеть з ісламістами.

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