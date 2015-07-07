У Сирії бойовик підірвав себе на посту військових: загинули 25 людей
07:36, 07 липня 2015Світ
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В результаті підриву бойовика угруповання «Джебхат ан-Нусра» на посту збройних сил Сирії в місті Алеппо загинули не менше 25 людей, передає Reuters.
REUTERS
Відзначається, що загиблі — військовослужбовці і представники союзних сил сирійської армії. Безліч людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.
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Джерела зазначають, що збройні сили Сирії запобігли спробі терористичних угруповань захопити місто, пише Gazeta.ru.
Раніше повідомлялося, що на північному заході Сирії вибухнула мечеть з ісламістами.
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