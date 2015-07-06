Бойовики "Ісламської держави" відбили у курдів місто Айн-Ісса

Про це повідомляє Reuters з посиланням на правозахисну організацію Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), передає Lenta.ru. За словами глави SOHR Рамі Абдулрахмана, сили "Ісламської держави" також вибили курдські загони народної самооборони з околиць населеного пункту.

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В останні дні бойовики "Ісламської держави" зробили низку нападів на утримувані курдами міста в Сирії. Так, 30 червня ісламісти атакували Тель-Абьяд, але були відтіснені ополченцями. Загинули четверо бойовиків. 25 червня джихадисти напали на місто Кобані, контрольоване курдами. Через два дні штурм був відбитий.

Айн-Ісса знаходиться в 50 км на північ від столиці самопроголошеного халіфату - Ракки.

Угруповання "Ісламська держава" влітку 2014 року захопило частину територій Іраку і Сирії проголосило там халіфат. Проти "Ісламської держави" борються війська, лояльні Дамаску, сирійські повстанці, іракська армія, шиїтські ополченці, курдські загони самооборони і очолювана США коаліція, яка завдає повітряних ударів по позиціях бойовиків.