Через невдалу спробу нелегала потрапити до Великобританії в тунелі під Ла-Маншем знову зупинилися потяги

Рух поїздів Eurostar і Eurotunnel в тунелі під протокою Ла-Манш було порушено через загибель нелегального мігранта.

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на The Local.

Як повідомляє видання, чоловік помер, намагаючись дістатися із Франції до Великобританії. Обставини його смерті з'ясовуються.

У даний час для проведення слідчих робіт закрито один з шести дільниць тунелю.

За словами представника французької влади, товарний потяг, на якому вранці були виявлені мігранти, був зупинений. Через деякий час було знайдено тіло одного з нелегалів.

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The Local повідомляє, що з французького міста Кале у Великобританію через тунель під Ла-Маншем намагаються перебратися тисячі нелегалів.

У червні нелегальний мігрант з Еритреї загинув в тунелі під Ла-Маншем, намагаючись піднятися на рухомий потяг.

За кілька днів до цього британський прем'єр Девід Кемерон оголосив про намір посилити пропускний режим на кордоні з Францією. За його словами, це вимушена міра, викликана величезним скупченням мігрантів в районі французького порту Кале, через який іноземці намагаються перебратися до Сполученого Королівства. Те, що відбувається по інший бік протоки Ла-Манш Кемерон назвав «неприпустимими сценами хаосу».