Російські військові кораблі зайшли в Ла-Манш

Найближчим часом "Сєвєроморськ" та судна забезпечення, що входять до складу групи, здійснять перехід в Північне море, а потім у райони північно-східної Атлантики.

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"В акваторії Північної Атлантики кораблі виконають комплекс навчально-бойових вправ з протиповітряної і протичовнової оборони, відпрацюють спільні дії щодо передачі рідких та сухих вантажів на ходу корабля спільно з танкером "Дубна" та з надання допомоги умовно аварійному кораблю - спільно із рятувальним буксира СБ-406", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що на півночі Великобританії проходять масштабні навчання НАТО з участю 55 військових кораблів і понад 70 літаків, 13 тис. солдатів, моряків та льотчиків з 14 країн.