У США винищувач F-16 зіткнувся з приватним літаком

Про це повідомляє NBC News, пише Лента.ру.

За словами військових, пілот бойового літака встиг катапультуватися перед падінням винищувача. Доля Cessna і тих, хто перебував на борту цього повітряного судна, не уточнюється.

Офіційний представник шерифа округу Берклі Майкл Мьюл заявив, що інцидент стався в місті Монкс Корнер.

Читайте такожУ Росії поряд з українським кордоном розбився черговий винищувач

Свідок стверджує, що бачив зіткнення двох літаків і вибух, який послідував за ним: «вогняна куля в повітрі».

Винищувачі четвертого покоління F-16 експлуатуються американськими військово-повітряними силами з 70-х років. В даний час лише деякі ескадрильї складаються з цих літаків. До 2014 року побудовано понад 4540 таких винищувачів.