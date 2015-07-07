У США винищувач F-16 зіткнувся з приватним літаком
Винищувач F-16 ВПС США зіткнувся з приватним літаком Cessna в 18 кілометрах від Чарлстона (штат Південна Кароліна).
Про це повідомляє NBC News, пише Лента.ру.
За словами військових, пілот бойового літака встиг катапультуватися перед падінням винищувача. Доля Cessna і тих, хто перебував на борту цього повітряного судна, не уточнюється.
Офіційний представник шерифа округу Берклі Майкл Мьюл заявив, що інцидент стався в місті Монкс Корнер.
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Свідок стверджує, що бачив зіткнення двох літаків і вибух, який послідував за ним: «вогняна куля в повітрі».
Винищувачі четвертого покоління F-16 експлуатуються американськими військово-повітряними силами з 70-х років. В даний час лише деякі ескадрильї складаються з цих літаків. До 2014 року побудовано понад 4540 таких винищувачів.