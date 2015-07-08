Між США та Кубою планують запустити круїзні судна
08:30, 08 липня 2015Світ
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Одна з найбільших світових круїзних компаній Carnival Corp. отримала схвалення від влади США на організацію круїзів на Кубу з Майамі.
REUTERS
У компанії ще чекають офіційної відповіді кубинської сторони. Як очікується, перший круїзний маршрут між США та Кубою відкриється на початку наступного року, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
На даний момент громадяни США можуть прибувати на Кубу з гуманітарними цілями або відвідати родичів.
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Минулого тижня США та Куба офіційно оголосили про те, що знову відкриють свої посольства в Гавані та Вашингтоні.
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