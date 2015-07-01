Куба і США відкриють посольства у Вашингтоні та Гавані 20 липня

Про це повідомили в кубинському МЗС, передає Lenta.ru з посиланням на Reuters.

Дипломати Куби заявили, що ця дата названа в листі, направленому президентом США Бараком Обамою Раулю Кастро. Очікується, що американський президент виступить з відповідною заявою сьогодні, 1 липня.

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На 20 липня також запланована прес-конференція міністра закордонних справ Куби, який розповість про відкриття посольства у Вашингтоні.

Наразі в Гавані і Вашингтоні діють секції інтересів двох країн при посольстві Швейцарії. США і Куба почали таємні переговори про відновлення відносин, розірваних у 1961 році, в середині 2013-го. 17 грудня 2014 року Обама і Кастро оголосили про намір нормалізувати відносини. Потім у Гавані і Вашингтоні пройшла низка зустрічей, присвячених відновленню дипвідносин.

Раніше УНІАН повідомляв, що влада США офіційно виключила Кубу зі списку країн-спонсорів тероризму.