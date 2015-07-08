Метро Лондона зупиниться на 24 години через страйк транспортників

На жителів Лондона чекають нелегкі кілька днів: через страйк транспортників столичне метро з вечора середи на добу повністю припинить свою роботу, а залізничне сполучення між лондонськими вокзалами та кількома графствами буде здійснюватися з перебоями, передає РИА Новости.

О 18.30 середи чотири профспілки, які об'єднують працівників метрополітену, — у цілому близько 20 тисяч людей — почнуть 24-годинний страйк, вимагаючи від керівництва метрополітену перегляду умов оплати праці у зв'язку з початком з 12 вересня цілодобової роботи метро по вихідним.

Керівники підземки стверджують, що зробили профспілкам "справедливу і конкурентноздатну" пропозицію, пообіцявши, зокрема, деяким машиністам метропоїздів бонуси у розмірі двох тисяч фунтів за роботу в нічні зміни, а також підвищення зарплати на 2%.

"Незважаючи на великі зусилля, зроблені представниками профспілок і спрямовані на те, щоб змусити керівництво метро вирішити проблеми справедливості, безпеки, співвідношення роботи та особистого життя і рівності, вони нічого не запропонували на сьогоднішніх переговорах. На даному етапі нових переговорів не планується", — заявив у вівторок генсек однієї з профспілок, RMT, Мік Кеш.

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Міська влада попереджає, що метро буде дуже завантаженим безпосередньо перед страйком — з 15.00 до 18.00 вечора, причому потяги почнуть скасовуватися, а під час акції протесту, незважаючи на посилення роботи наземного транспорту і заборону на проведення поточних ремонтних робіт на автомагістралях, слід очікувати великих заторів на дорогах.

Перебої в роботі метро можливі і в п'ятницю вранці, говориться в офіційному попередженні підприємства Transport for London, що керує метрополітеном.

Між тим на цьому труднощі лондонців не закінчаться. У четвер о 18.30, коли завершиться страйк працівників залізничної компанії First Great Western, розпочнеться дводенний страйк, оголошений профспілкою працівників транспорту RMT. В акції протесту візьмуть участь близько двох тисяч осіб. За словами представників профспілки, керівництво залізничної компанії First Great Western відмовилося дати "базові гарантії щодо робочих місць, обслуговування і безпеки на нових поїздах, які запускає компанія".

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Потяги в дні страйків будуть слідувати з перебоями, вагони-ресторани не працюватимуть. Страйк позначиться на русі електричок між лондонським вокзалом Паддінгтон, графствами Бакінгемшир і Оксфордшир, а також на сполученні з Уельсом. Власникам квитків на поїзди у дні страйку рекомендується обміняти їх на 8 липня або, навпаки, більш пізні дати.

У неділю п'ятиденний страйк розпочнуть близько 200 інженерів-співробітників Southern Rail. Ця акція протесту позначиться, в першу чергу, на сполученні між лондонськими вокзалами Victoria і London Bridge і графствами Саррей і Сассекс. Інженери виступають проти введення їм додаткових годин роботи без оплати.