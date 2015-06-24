Королева може тимчасово залишити Букінгемський палац

Не виключено, що Єлизаветі II доведеться тимчасово залишити свою королівську резиденцію у центрі Лондона. Букінгемський палац гостро потребує ремонту, вартість якого може скласти 150 млн фунтів (близько 236 млн доларів), повідомляє Русская служба Би-би-си.

Деякі зали Букінгемського палацу не чіпали з 1952 року, електропроводка, каналізація і водопровід у жахливому стані та терміново потребують заміни.

При цьому Власність Корони (Crown Estate) – компанія, яка управляє палацом від імені королеви, отримала в цьому році рекордні прибутки у розмірі 285 млн фунтів (майже 450 млн доларів), а виплати самій королеві, які здійснюються за рахунок платника податку, в майбутньому році, як очікується, зростуть на 2 млн фунтів (3 млн доларів).

За словами джерел, близьких до королівського двору, обсяг передбачуваних робіт так великий, що "як варіант розглядається можливість повного виселення з палацу, а попередній кошторис робіт становить 150 млн фунтів".

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Величезні витрати на ремонт, які планується покрити за рахунок платників податків, вже викликали бурхливе невдоволення противників монархії.

"Пора скасувати і переписати всю стару систему субсидування монархії, - вважає представник ініціативної групи "Республіка" Грем Сміт. – Монархію потрібно поставити на нормальну бюджетну основу, забрати у неї право на підтримання палацу і передати його в руки тим людям, які чудово справляються з вмістом Тауера".