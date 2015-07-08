Клінтон звинуватила Росію і КНДР у спонсоруванні хакерських атак

Учасник президентської гонки в США Хілларі Клінтон під час зустрічі з прихильниками в Айові звинуватила Росію та деякі інші країни у фінансуванні хакерських атак проти США.

«Не тільки Китай. Ми знаємо що і уряди інших країн — Росії, Північної Кореї, Ірану — також прямо або опосередковано спонсорували хакерські атаки», — сказала Клінтон, передає Дождь.

Колишня Держсекретар США також зазначила, що «ці можливості можуть потрапити в руки терористів».

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Раніше в липні Пентагон представив оновлену воєнну доктрину. У ній йдеться про те, що США повинні протистояти «таким, що порушує міжнародні договори ревізіоністським державам», таким як Росія. У той же час Пентагон вказав на заслуги Росії в боротьбі з тероризмом.

«Росія не раз показувала, що не поважає суверенітет своїх сусідів. Військова активність Росії безпосередньо та через маріонеткові сили підриває регіональну безпеку», — заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Мартін Демпсі.