У Кремлі не повірили словам Пентагону про неповагу Росії до суверенітету сусідів

За його словами, Росію в документі названо "по-ревізіоністськи налаштованою державою, яка не поважає суверенітету своїх сусідів і готова застосовувати силу".

Пєсков зазначив, що доктрина має "конфронтаційний настрій" і позбавлена будь-якого об'єктивізму щодо Росії, причому в довгостроковій перспективі, повідомляє російська служба Бі-бі-сі.

Напередодні Міноборони США опублікувало національну військову стратегію на поточний рік, в якій, зокрема, йдеться про необхідність протидіяти ревізіоністським державам, які кидають виклик міжнародним нормам.

Читайте такожСША у новій стратегії національної безпеки РФ визнали країною, що підриває регіональну безпекуВ тексті документа прямо згадується техніка "гібридної війни" в контексті російської анексії Криму.

Автори стратегії звинувачують збройні сили Росії в тому, що вони підривають регіональну безпеку безпосередньо та через треті сили.

"Ці кроки порушують численні домовленості, які Росія підписала і в яких вона зобов'язалася діяти згідно з міжнародними нормами", - сказано в документі.