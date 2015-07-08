Поліція Італії конфіскувала активи мафії на 1,6 мільярда євро

Злочинну групу підозрюють у тому, що вона нібито допомогла трьом братам і двом сестрам, яких описують як "бізнесменів" з сицилійського району Палермо, в отриманні будівельних контрактів, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.

Читайте такожCosta Concordia перевозив наркотики італійської мафії - The Times

Поліція Палермо повідомила, що вона провела одну з найбільших у своєму роді операцій з конфіскації майна.

"Коза Ностра", калабрійська "Ндрангета" і "Каморра" з околиць Неаполя в останні роки розширили діяльність на північні міста Італії.

Італія у рейтингу протидії корупції групи Transparency International займає 69-е місце з 177 країн.