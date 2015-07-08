Поліція Італії конфіскувала активи мафії на 1,6 мільярда євро
18:56, 08 липня 2015Світ
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Італійська поліція повідомила про конфіскацію активів на суму більш ніж 1,6 млрд євро, які належали особам, які підозрюються у зв'язках з мафією "Коза Ностра".
Поліція Палермо провела одну з найбільших операцій з конфіскації майна / italyandme.com
Злочинну групу підозрюють у тому, що вона нібито допомогла трьом братам і двом сестрам, яких описують як "бізнесменів" з сицилійського району Палермо, в отриманні будівельних контрактів, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.
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Поліція Палермо повідомила, що вона провела одну з найбільших у своєму роді операцій з конфіскації майна.
"Коза Ностра", калабрійська "Ндрангета" і "Каморра" з околиць Неаполя в останні роки розширили діяльність на північні міста Італії.
Італія у рейтингу протидії корупції групи Transparency International займає 69-е місце з 177 країн.
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