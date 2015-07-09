Малайзія показала проект резолюції РБ ООН щодо трибуналу по MH17

За даними ЗМІ, в проекті документа йдеться, що РБ ООН має "сформувати міжнародний трибунал з єдиною метою — домогтися судового переслідування тих, хто несе відповідальність за злочин, пов'язаний зі збитим літаком авіакомпанії Malaysia Airlines, що здійснював рейс MH17 17 липня 2014 року", передає Росбалт.

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На думку Малайзії, трибунал стане "ефективною гарантією незалежного та неупередженого процесу розслідування", оскільки те, що був збитий авіалайнер, стало "загрозою міжнародному миру і безпеці".

Нагадаємо, за створення міжнародного трибуналу для судового процесу у справі про катастрофу Boeing першими виступили Нідерланди, після чого Київ підтримав таку ініціативу.

На початку липня голландські експерти відправили чернетку звіту про причини аварії Boeing в Донбасі представникам країн, які беруть участь у розслідуванні, у тому числі, і Росії. Після того як висловляться всі сторони, Рада приступить до вивчення наданих документів і складе фінальний звіт. Очікується, що він буде опублікований у першій половині жовтня.

Пасажирський Boeing-777 компанії "Малайзійські авіалінії", що слідував з Амстердама в Куала-Лумпур, розбився 17 липня минулого року в Донецькій області. Загинули всі 298 чоловік, що знаходилися на борту, 193 з них були громадянами Нідерландів.