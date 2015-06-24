Нідерланди ініціюють створення міжнародного трибуналу у справі про катастрофу малазійського Boeing на Донбасі - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела в високопоставлених урядових колах, передає РБК-Україна.

За словами джерела, в Нідерландах усвідомлюють, що шанси на успішне розслідування невеликі, але сподіваються на створення інстанції на зразок Міжнародного суду ООН, щоб чинити тиск на Росію, чия роль в цьому процесі є вирішальною.

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Створений трибунал повинен буде діяти за підтримки Ради безпеки ООН після того, як буде завершено міжнародне розслідування причин катастрофи літака та будуть названі імена підозрюваних.

Раніше УНІАН повідомляв, що результати розслідування причин катастрофи літака "Малайзійських авіаліній" в Донецькій області влітку минулого року будуть руйнівними для Росії. Про це сказав посол з особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба.

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Нагадаємо, 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили "Боїнг" компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук". Всі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажира - були громадянами Нідерландів. 24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.